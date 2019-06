Venom e gli altri spin-off di Spider-Man saranno staccati dal MCU?

Venom, lungometraggio Sony incentrato sulla nemesi dell’Uomo Ragno, ha avviato una serie di spin-off sugli antagonisti di Spider-Man che vedremo su schermo. Il prossimo che arriverà, nel 2020, sarà Morbius, dove sarà presente Jared Leto nei panni del vampiro e Matt Smith nel ruolo del suo avversario Loxias Crown.

Venom ha inaugurato un universo cinematografico indipendente?

Da alcuni mesi tutti si stanno chiedendo se le pellicole in questione saranno parte del Marvel Cinematic Universe o no, e la produttrice Amy Pascal sembra averci dato una risposta. La donna, che si è occupata di Homecoming, Far From Home e Into the Spiderverse, ha detto che queste realizzazioni funzionano anche da sole e riescono ad essere indipendenti, di conseguenza non è necessario che siano collegate al MCU. Scopriremo in futuro se verrà confermata la notizia o se assisteremo a nuove entrate nel piano cinematografico più colossale della Settima Arte.