Jurassic World Evolution: un filmato per il profilo dell’Albertosaurus

Il 18 giugno è uscito Claire’s Sanctuary, il nuovo DLC di Jurassic World Evolution. Come vi avevamo fatto sapere, con il nuovo aggiornamento sono arrivati tre nuovi dinosauri. In questi giorni sono stati pubblicati i loro profili: dopo l’Ouranousaurus e l’Euplocephalus, è il turno dell’Albertosaurus, che potete vedere nel filmato in fondo alla notizia.

Jurassic World Evolution: ecco l’Albertosaurus

L’Albertosaurus è un predatore del Cretaceo, con numerosi e larghi denti affilati, che lo aiutano per attaccare le prede, come si può vedere nel video. Claire’s Sancuary è la nuova espansione della campagna, con l’attrice Bryce Dallas Howard che riprende il ruolo di Claire Dearing, e con il giocatore che la deve aiutare a salvare i dinosauri dal disastro imminente. Per sapere tutti i dettagli dell’aggiornamento potete collegarvi alla pagina ufficiale del gioco su Steam.