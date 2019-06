Ape Escape: un video per celebrare i 20 anni della serie

Ieri vi avevamo fatto sapere che era stato creato un account Twitter di Ape Escape, celebre serie Sony che quest’anno compie vent’anni dalla pubblicazione del primo episodio. Era infatti il 24 giugno del 1999 quando uscì, in Giappone, il titolo per la prima PlayStation, a cui seguirono altri 13 giochi, tra principali e spin off.

Ape Escape: 20 anni fa usciva il primo episodio

Il video in questione fa una carrellata d’immagini di questi titoli, che sono: