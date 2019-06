Crash Team Racing Nitro Fueled: guida ai trofei e agli obiettivi

Crash Team Racing Nitro Fueled (QUI per la recensione), il remake dello storico Team Racing del 1999, è finalmente arrivato, ponendo fine ad una lunga attesa durata anni. Noi, come sempre, siamo qui per supportarvi – amici completisti – all’ottenimento di tutti i preziosi trofei ed obiettivi del gioco, con lo scopo di tendervi la mano per il raggiungimento dell’agognato platino. Senza ulteriori indugi, iniziamo subito!

Crash Team Racing Nitro Fueled Roadmap Trofei

Difficoltà Platino: 8/10

Ore Approssimative per il Platino: 40 ore

Trofei Offline: 48 (1 , 2 , 10 , 35 )

Trofei Online: 0

Trofei Bronzo

Un buon inizio [ ]

Vinci la tua prima gara in modalità Avventura.

Come da descrizione, impossibile mancare il trofeo.

Più matto di Ripper [ ]

Vinci contro Ripper Roo in modalità Avventura.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Io veloce, tu lento [ ]

Vinci contro Papu Papu in modalità Avventura.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Vittoria Komoda [ ]

Vinci contro Komodo Joe in modalità Avventura.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Perché non ti trovi un lavoro? [ ]

Vinci contro Pinstripe in modalità Avventura.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Esploratore dell’arena [ ]

Completa una Sfida dei cristalli in modalità Avventura.

Le sfide dei cristalli hanno tutte il medesimo obiettivo: raccogliere 20 cristalli nascosti in un’arena. Non sarà sempre facile riuscire nell’impresa, e solitamente dovrete capire il percorso migliore per ottenerli tutti rapidamente. Vi inseriamo la prima di queste sfide:

Spiccioli [ ]

Vinci una Sfida CTR in modalità Avventura.

Vedi Collezionista di gettoni [ ]

Velocista [ ]

Vinci una Corsa delle reliquie in modalità Avventura.

Vedi Collezionista di reliquie [ ].

Un vero mito! [ ]

Vinci una Gara di coppa in modalità Avventura.

Vedi Gemmologo [ ]

Sul filo di lana [ ]

Vinci una gara con un distacco inferiore a 0,3 secondi dal secondo classificato.

Trofeo dalla semplicità disarmante: per ottenerlo dovrete semplicemente arrivare prima di un vostro avversario mantenendo un distacco che non superi i 0,3 secondi. Per farlo vi basterà rimanere attaccati ad un corridore e superarlo nei pressi del traguardo stando attenti a non distaccarlo troppo.

Due piccioni con una bomba [ ]

Colpisci due avversari con un’unica Bomba bowling.

Per riuscire a sbloccare l’obiettivo vi basterà distruggere una cassa, ottenere il potenziamento Bomba bowling e lanciarle l’ordigno soltanto quando almeno due nemici si troveranno vicini tra loro. Lo sbloccherete sicuramente proseguendo nell’avventura.

Super turbo! [ ]

Effettua un Super turbo.

Trofeo impossibile da mancare, lo sbloccherete per forza durante le vostre partite.

Esperto schivatore [ ]

Vinci una Sfida boss senza mai farti colpire dai potenziamenti del boss.

Per riuscire nell’impresa il nostro consiglio è quello di impostare la difficoltà più bassa: in questo modo i nemici saranno prevedibili e semplici da sconfiggere. Ecco un video che spiega come fare:

Derapatore [ ]

Derapa 15 volte di fila in una gara.

Come da descrizione, ecco un video esplicativo:

Gomma bruciata! [ ]

Derapa con il turbo 500 volte in totale.

Esattamente come da descrizione: per derapare con il turbo dovrete premere mentre state derapando ( + o ). Una volta che la barra del turbo sarà rossa premete : fatelo per 500 volte e il trofeo sarà vostro.

Ipervelocità [ ]

Arriva primo dopo essere stato ultimo all’inizio del giro finale.

Come da descrizione, nulla da aggiungere. Con difficoltà Facile tutto sarà più semplice.

Retrovisore [ ]

Blocca un missile in arrivo con tutti questi potenziamenti: Becher, Cassa e Bomba bowling.

Come da descrizione. Ecco un video che spiega come fare:

Talento naturale [ ]

Vinci una gara senza usare potenziamenti.

Come da descrizione, nulla da aggiungere. Con difficoltà Facile tutto sarà più semplice.

Inutile nascondersi [ ]

Metti a segno tutti e tre i missili del potenziamento Missile triplo.

Per riuscire a sbloccare questo trofeo, dovrete semplicemente ottenere innanzitutto il Missile triplo; successivamente sarete chiamati a raccogliere 10 frutti Wumpa – così da potenziare i missili – e infine colpire tre nemici. Ecco un video esplicativo:

Esperto di armi [ ]

Usa tutti i potenziamenti una volta (Gara e Arena).

Trofeo molto semplice, che sbloccherete sicuramente proseguendo nell’avventura. In totale i potenziamenti saranno 13, due dei quali sbloccabili soltanto in modalità Arena.

Saltarocce [ ]

Usa la scorciatoia nella Rocca Cortex.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Ostacolista artico [ ]

Usa la scorciatoia nel Valico polare.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Rally invernale [ ]

Usa tutte le scorciatoie di Colle Tempesta nella stessa gara.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Parkour della piramide [ ]

Usa tutte le scorciatoie della Piramide Papu nella stessa gara.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Saltapozzanghere [ ]

Usa la scorciatoia nella Baia Crash.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Scorciatubo [ ]

Usa la scorciatoia nella Pista Cloaca.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Fatemi entrare! [ ]

Usa la scorciatoia nel Tempio Tiger.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Kart minerario [ ]

Usa la scorciatoia nelle Miniere Drago senza subire incidenti.

Come da descrizione; ecco un video che spiega come fare:

Conosco la strada! [ ]

Ottieni tutti i trofei scorciatoia.

Vedi trofei sopra.

A tutta potenza! [ ]

Usa tutti i potenziamenti Wumpotenziati una volta (Gara e Arena).



Trofeo molto semplice, che sbloccherete sicuramente proseguendo nell’avventura. In totale i potenziamenti saranno 13, due dei quali sbloccabili soltanto in modalità Arena. Per riuscire ad ottenere il prezioso obiettivo, dovrete upgradare i power up raccogliendo 10 frutti Wumpa, con i quali incrementare il potenziale bellico del vostro equipaggiamento.

Il dominatore! [ ]

Vinci una corsa in ogni tipo di modalità Battaglia.

Come da descrizione: impostate la difficoltà Facile e il gioco sarà fatto.

Sparisci! [ ]

Liberati di una cassa di TNT.

Come da descrizione; ecco un video esplicativo:

Alchimista [ ]

Colpisci direttamente un avversario lanciando un Becher.

Come da descrizione: per riuscire nell’impresa dovrete semplicemente ottenere il Becher da una cassa, e colpire poi direttamente il nemico, non facendo danno ad area. Ecco un video esplicativo:

Questo è il mio stile [ ]

Personalizza il tuo kart.

Come da descrizione.

Che splendore! [ ]

Completa tutte le Sfide cristallo (CTR e CNK).

In totale, ci sono 12 sfide cristallo in Crash Team Racing: per sbloccare il trofeo dovrete completarle tutte. Ecco un serie di video che mostra come raccogliere tutti i cristalli in ogni tracciato.

Trofei Argento

Sfida interstellare [ ]

Vinci contro Nitros Oxide in modalità Avventura.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Collezionista di reliquie [ ]

Ottieni tutte le reliquie in modalità Avventura.

Per ottenere tutte le reliquie dovrete semplicemente battere il miglior tempo di ogni pista presente nel gioco, concentrandovi nell’ottenere semplicemente la reliquia di Zaffiro. Non sono infatti richieste quelle d’argento o d’oro. Pertanto concentrate i vostri sforzi in modo oculato per non perdere tempo.

Gemmologo [ ]

Ottieni tutte le gemme in modalità Avventura.

Per prima cosa dovrete completare la modalità avventura per accedere alla zona in cui poter ottenere le 5 gemme. Inoltre, per poter fronteggiare le varie gare delle coppe delle gemme dovrete prima raccogliere tutti i gettoni (Vedi Collezioanista di gettoni ), e poi affrontare le gare e vincerle tutte.

Collezionista di gettoni [ ]

Ottieni tutti i gettoni CTR in modalità Avventura.

I gettoni CTR sono gli unici veri collezionabili presenti in Crash Team Racing, e potranno essere ottenuto soltanto dopo aver completato un tracciato per la prima volta. Per riuscire a guadagnarli sarete chiamati a trovare le tre lettere nascoste, ovvero “C”, “T”, “R” e a vincere la gara. 4 sfide saranno legate all’ottenimento dei cristalli, pertanto per quelle potrete fare tutto in un’unica gara.

Ecco una serie di video che vi spiega come ottenerli tutti:

Esperto derapatore [ ]

Usa con successo tutte e tre le cariche turbo 5 volte di fila in una gara.

Come da descrizione, ecco un video che mostra come fare:

Urrà! [ ]

Completa la modalità Avventura a livello Difficile.

Per riuscire a completare la modalità Avventura a livello Difficile dovrete prima scegliere la Nitro-Fueled Adventure, con la quale selezionare l’hard mode. A questo punto sarete chiamati a completare semplicemente i 16 tracciati della storia principale, senza l’obbligo di portare a termine quest secondarie e modalità accessorie. Vi consigliamo di affrontare l’opzione di gioco soltanto dopo aver completato la storia principale, così da avere le conoscenze di base per affrontare l’incarico.

Maestro del tempo [ ]

Batti tutti i tempi di Nefarious Tropy in modalità Prova a tempo.

Vedi Lumaca gasmoxiana

Nitrostalgia [ ]

Arriva primo su tutte le piste (CTR e CNK).

Come da descrizione: per riuscire nell’impresa dovrete arrivare primi su ogni tracciato, compresi quelli di CNK. Pertanto le piste saranno ben 32. I completisti sbloccheranno tranquillamente il trofeo proseguendo l’avventura.

Inarrestabile [ ]

Mantieni il turbo per un intero giro.

Come da descrizione; ecco un video esplicativo che mostra come fare.

Ci siamo tutti? [ ]

Sblocca tutti i personaggi della lista originale.

Per ottenere il trofeo dovrete sbloccare soltanto i personaggi presenti nel gioco originale: per questa ragione quelli richiesti dal trofeo saranno soltanto 13 a fronte di 26 totali presenti nel gioco. Ecco come sbloccarli tutti:

Crash Bandicoot – Disponibile dall’inizio Coco Bandicoot – Disponibile dall’inizio Dr. Neo Cortex – Disponibile dall’inizio Dr. N.Gin – Disponibile dall’inizio Tiny Tiger – Disponibile dall’inizio Dingodile – Disponibile dall’inizio Pura – Disponibile dall’inizio Polar – Disponibile dall’inizio Ripper Roo – Dovrete sconfiggerlo nella modalità Avventura Papu Papu – Dovrete sconfiggerlo nella modalità Avventura Komodo Joe – Dovrete sconfiggerlo nella modalità Avventura Pinstripe – Dovrete sconfiggerlo nella modalità Avventura Fake Crash – Ottenete la Gemma Viola nella modalità Avventura Dr. N.Tropy – Dovrete sconfiggerlo nella prova a tempo dedicata

Trofei Oro

Il più veloce della galassia [ ]

Batti definitivamente Nitros Oxide in modalità Avventura.

Per riuscire a battere Nitros Oxide dovrete prima di tutto completare al 100% il gioco, così da sbloccare un’ultima corsa con lui e sconfiggerlo definitivamente. Per completare il gioco al 100% dovrete raccogliere tutto: reliquie, cristalli, gemme e gettoni. Una missione lunga e tortuosa, ma che i completisti dovranno portare a termine necessariamente.

Lumaca gasmoxiana [ ]

Batti tutti i tempi di Nitros Oxide in modalità Prova a tempo.

Questo sarà senza ombra di dubbio il trofeo più complesso di tutto Crash Team Racing Nitro Fueled, e richiederà pazienza, dedizione e grande olio di gomito per essere sbloccato. Quello che dovrete fare sarà completare tutte le prove a tempo, alla massima difficoltà, compiendo praticamente un giro perfetto, senza intoppi e ritardi. Ecco una serie di video che mostrano come fare:

Trofeo Platino

Wow! [ ]

Ottieni tutti gli altri trofei.

Una volta sbloccati tutti i trofei di Crash Team Racing Nitro Fueled, il trofeo di platino sarà vostro.