Turtle Beach e ROCCAT svelano le novità per i prossimi mesi, fra cuffie e mouse da gaming

In occasione dell’E3 2019 e in preparazione alla seconda metà dell’anno, che sarà la più calda dal punto di vista delle uscite videoludiche, Turtle Beach ha annunciato la sua line-up hardware legata agli accessori da gaming, in particolare mouse e cuffie per PC e console. Le ultime novità sono state portate anche in fiera all’E3, il che ci ha concesso di dare un primo sguardo ai prodotti della compagnia e di testarli brevemente dal vivo. Pezzo forte della linea sono stati i mouse con il marchio tedesco ROCCAT, da qualche anno parte del gruppo statunitense.

ROCCAT Kain, mouse da gaming per tutte le tasche

In particolare, sono stati svelati i mouse appartenenti alla linea Kain, soluzioni che, come anticipa la relativa descrizione ufficiale, si preannunciano piuttosto interessanti:

Nati per soddisfare una ‘visione’, creare un mouse da gaming con il miglior “click” e con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’utente le migliori performance, i mouse della serie Kain introducono il Titan Click – un nuovo meccanismo di click pensato per garantire controlli più accurati e responsivi. Il Titan Click è un concentrato di innovativo hardware design supportato da un software dedicato combinati per creare un migliore, più veloce e più responsivo feeling ad ogni “click”. Click più preciso che arriva direttamente da un’esclusiva variante degli switch e del software Omron che registra il segnale del click con una velocità oltre 16 milli-secondi più rapida di ogni altro mouse, dando al Kain un vantaggio sostanziale permettendo ai giocatori di essere sempre un click avanti nella competizione.

I modelli previsti sono tre in tutto, pensati per soddisfare diverse fasce d’utenza, sia a livello di performance che di tipologia di utilizzo (con o senza fili). Si parte dai 49,99 euro del Kain 100 AIMO, passando per il Kain 120 AIMO, proposto al prezzo consigliato di 69,99 euro, per arrivare infine al Kain 200 AIMO, il top di gamma della linea, venduto a 99,99 euro e dotato di connettività wireless.

Tutti e tre i mouse verranno distribuiti, uno dopo l’altro, nei prossimi mesi, a cominciare dall’estate e arrivando fino all’inverno del prossimo anno. Per ognuno, sarà possibile scegliere fra ben tre colorazioni differenti: Ash, Black e Artic White.

Turtle Beach Recon Spark, cuffie multipiattaforma con un occhio di riguardo a Switch

Unitamente ai nuovi mouse, Turtle Beach ha presentato anche un paio di nuove cuffie da gaming, le Recon Spark. Si tratta di cuffie multipiattaforma, non più legate tanto alla singola console ma utilizzabili liberamente ovunque; sono inoltre caratterizzate da un design piuttosto appariscente e da un colore bianco con inserti viola, oltre che da un cavo corto, che ben si sposa con una console portatile come Nintendo Switch.

Fra le principali caratteristiche, i driver audio da 40mm e i padiglioni piuttosto grandi, pensati per coprire completamente le orecchie, oltre al microfono flessibile e i cuscinetti in memory foam, definiti da Turtle Beach “glass-friendly”, ossia con una forma appositamente studiata per non applicare pressione sugli occhiali mentre si gioca. Le cuffie sono già preordinabili al prezzo consigliato è di 49,99 euro, molto aggressivo in rapporto alla più che buona qualità costruttiva, con archetto rinforzato.

Per maggiori informazioni sui prodotti di Turtle Beach vi rimandiamo al suo sito ufficiale.