Classifica Italiana: Spiderman in testa

Come ogni inizio di settimana, vengono rilasciate le classifiche dei titoli più venduti in suolo italiano. Nella settimana che va dal 10 a l 16 giugno, sul podio ci sono tre titoli PlayStation 4: Marvel’s Spiderman, Days Gone e Detroit: Become Human (che uscirà su PC in autunno).

Classifica italiana: MotoGP 19 perde posizioni

Qui sotto la top ten completa. Perde qualche posizione il titolo in testa la scorsa settimana, MotoGP 19: