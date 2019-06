Warner Bros si prepara a lanciare il suo servizio in streaming, Ann Sarnoff è la nuova CEO

Warner Bros ha appena annunciato il nome del suo nuovo CEO: sarà Ann Sarnoff, prima donna in assoluto a raggiungere il vertice della compagnia. Sarnoff lavorerà a stretto contatto con John Stankey, CEO di WarnerMedia: suo compito sarà quello di supervisionare tutti i contenuti, con un occhio particolare allo streaming, futuro asse portante della compagnia.

La ex BBC guiderà Warner Bros verso un futuro in streaming

“Ann ha dimostrato di saper portare l’azienda verso un futuro brillante e innovativo, con introiti in continua crescita, ed è stata la prima fra noi ad abbracciare l’evoluzione che l’industria sta vivendo in questi anni”, ha dichiarato Stankey. “Sono sicuro che sarà di grande aiuto, anche per WarnerMedia”.

Prima di entrare in Warner, la Sarnoff aveva speso anni lavorando per la BBC, con il compito di incrementare la portata di canali come BBC America, che, sotto la sua guida, ha visto un aumento negli abbonati da 68 a 80 milioni. Nel quinquennio 2010-2015, poi, la Sarnoff aveva contribuito ad aumentare il giro d’affari attorno al merchandise legato a Doctor Who oltre i 100 milioni di dollari.

Questo bagaglio di esperienze le sarà fondamentale: Warner Bros, infatti, si sta preparando a lanciare il suo personale servizio di streaming nel corso dell’autunno, sebbene i dettagli sulle date o sui prezzi non siano ancora stati resi noti.