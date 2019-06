Avengers: Endgame supera gli incassi della release originale di Avatar: il record dista meno di 40 milioni

In questo periodo, i fan del Marvel Cinematic Universe sono con il fiato sospeso per seguire un’importantissimo scontro, quello fra Avengers: Endgame e Avatar per il primato di film con più incassi della storia del cinema, senza considerare l’inflazione.

Avengers: Endgame vs Avatar, la sfida infinita

Il film dei fratelli Russo, al cinema da 11 settimane, ha infatti superato gli incassi della release originale di Avatar, ed è attualmente fermo a 2,749,603,966 dollari. La pellicola di James Cameron, però, è uscita una seconda volta nelle sale, in versione rimaneggiata ed estesa, e questo secondo rilascio le ha permesso di guadagnare altri 38 milioni, fissando il totale agli attuali 2,787,965,087 dollari.

Ciò significa che ad Endgame mancano poco meno di 40 milioni per superare gli incassi totali del film di Cameron, traguardo che potrebbe essere raggiunto nell’arco di poche settimane o addirittura pochi giorni, grazie alla nuova uscita al cinema il prossimo 28 giugno (nei soli Stati Uniti, purtroppo) in versione estesa, la stessa che verrà destinata al mercato home video.

I dati che rendono impressionanti entrambi i film sono l’incredibile rapidità di Endgame, che ha incassato quasi come Avatar in meno di un terzo del tempo, e la notevole “resistenza” di quest’ultimo, rimasto al cinema per quasi un anno. Chi la spunterà alla fine, secondo voi?