The Division 2: l’ultimo aggiornamento ha causato diverse problematiche

Recentemente è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato a The Division 2, il quale ha introdotto all’interno del titolo la specializzazione del Gunner. Purtroppo, non tutto è andato secondo i piani, poiché sono state registrate da parte dei giocatori numerose problematiche.

The Division 2: non tutto è andato come previsto nell’aggiornamento

Andando nello specifico, l’aggiornamento ha intaccato il bilanciamento dell’IA dei nemici presenti nella produzione, comportandosi in maniera del tutto anomala rispetto a prima. Come se non bastasse, riscontrate alcuni errori sullo scaling dei danni, dove gli utenti sono stati uccisi istantaneamente senza un motivo apparente.

Sicuramente una brutta notizia per lo shared world shooter targato Ubisoft Massive, speriamo che la compagnia intervenga al più presto per risolvere queste problematiche. L’opera è disponibile sul mercato per PC, Xbox One e PlayStation 4.

