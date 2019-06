Spider-Man Far From Home: Feige conferma che è la fine della Saga dell’Infinito

Spider-Man Far From Home, nuovo lungometraggio della Casa delle Idee, diretto da Jon Watts (Clown, Cop Car), avrà un compito difficile: oltre a dover seguire, a livello narrativo, gli avvenimenti di Avengers Endgame (qui trovate la nostra recensione) dovrà portare avanti il Marvel Cinematic Universe, concludendo la Fase 3.

Spider-Man Far From Home: il termine di 11 anni di lungometraggi

Come se non bastasse, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato ufficialmente che la nuova realizzazione sull’Uomo Ragno chiuderà definitivamente la Saga dell’Infinito, avviata con Iron Man nel lontano 2008 e che trae parziale ispirazione dall’omonima epopea scritta da Jim Starlin e disegnata da George Pérez. Non vediamo l’ora di scoprire come andrà avanti l’MCU, ma il 10 luglio non è così lontano.