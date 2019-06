Fast & Furious: iniziate le riprese del nono capitolo

Fast & Furious, nota saga cinematografica iniziata nel lontano 2001, ha oramai collezionato tantissimi capitoli, il più recente dei quali, che uscirà ad agosto, Hobbs e Shaw (qui trovate l’ultimo poster), sarà uno spin-off dove Deckard Shaw e Luke Hobbs dovranno affrontare Brixton Lore, interpretato da Idris Elba.

Qualche ora fa, sul profilo Twitter di Vin Diesel, è stata pubblicata una piccola clip che annuncia che la produzione del nono capitolo del franchise è cominciata ufficialmente. Nel filmato, oltre ad apparire il noto attore, è presente anche Michelle Rodriguez, altro celebre volto del brand, che veste i panni di Letty Ortix. Oltre a questo video, a confermare l’inizio delle riprese, c’è stata anche Nathalie Emmanuel che ha dichiarato di aver terminato il suo primo giorno sul set.

A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Jun 24, 2019 at 11:13am PDT

View this post on Instagram

Day one of shooting Fast and Furious 9 today… The team is back together 👨🏼‍🦲👩🏻👨🏿‍🦲🙋🏻‍♀️👨🏾‍💻👩🏽‍💻

— Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) June 24, 2019