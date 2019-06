Monster Hunter World Iceborne: arriva la difficoltà dinamica

Monster Hunter World Iceborne porterà in dote un grosso aggiornamento al suo lancio (6 settembre 2019 su PS4 e Xbox One e successivamente anche su PC), che sarà disponibile e scaricabile anche per coloro che non acquisteranno l’espansione del titolo di Capcom. Il team di sviluppo introdurrà la difficoltà dinamica, cui livello cambierà e si aggiornerà in base al numero di giocatori che stanno affrontando un mostro in quel preciso istante.

Monster Hunter World Iceborne: come funziona?

Fino ad oggi quando un gruppo composto da quattro giocatori caccia un mostro, il suo livello di resistenza e di punti vita viene aumentato al massimo, ma se uno o più giocatori abbandonano la partita, la difficoltà del gioco resta al livello attuale. La difficoltà dinamica invece aggiunge un ulteriore preset ai livelli di difficoltà, adattandola in base al numero di giocatori che in quel momento stanno affrontando la creatura. Dunque, se un gruppo da quattro cacciatori dovesse abbassarsi a due per qualsiasi causa, anche il livello di difficoltà del mostro si abbasserà di conseguenza. I preset in arrivo saranno i seguenti: uno per il single player, uno per le coppie e uno per i gruppi da tre o quattro giocatori.

