Scream: uscito il trailer della stagione 3

Scream, storico franchise horror, avviato da Wes Craven, uscito per la prima volta nel 1996 e seguito da altri tre capitoli, da qualche hanno ha ricevuto un adattamento seriale, ideato da Jill Blotevogel, Dan Dworkin e Jay Beattie. Lo show, che vede nel cast Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus, John Karna e Connor Weil, è arrivato alla terza stagione.

Scream: un filmato annuncia il ritorno della realizzazione

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale VH1, è stato pubblicato il trailer di quest’ultima, che andrà in onda l’8 luglio. In attesa dell’uscita dell’opera, vi lasciamo al filmato in questione, che potete trovare qui sotto all’articolo.

