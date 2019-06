Capcom continuerà a realizzare nuove IP e nuovi personaggi

Capcom è tornata nuovamente ai fasti di un tempo e deve ciò soprattutto ai suoi franchise iconici (vedi Devil May Cry, Resident Evil, Monster Hunter). Ma a quanto pare in molti starebbero lamentando la totale assenza di nuove idee da parte della società giapponese, che da molto tempo non sta più mettendo in scena IP originali o nuovi personaggi. La replica del team non si è fatta attendere: ci hanno pensato Ryozo Tsujimoto, capo di Division 2, e Fujioka Kaname, director di Monster Hunter World Iceborne, a mettere in chiaro la situazione.

Capcom tra vecchio e nuovo

Tsujimoto si è soffermato a parlare di come le IP storiche della compagnia giapponese abbiano ricevuto una ventata di novità. Dato che la cosa funziona ed è apprezzata dagli utenti, la società ha deciso di puntare forte su ciò, ma non si preclude la possibilità di portare in futuro su console e PC anche nuovi titoli originali.

Dello stesso avviso è anche Kaname, che parla di come l’azienda e i suoi team siano capaci di dare unicità ai propri giochi e ai propri personaggi. I giocatori devono aspettarsi sicuramente nuove esperienze di gioco e nuovi personaggi che entreranno nei loro cuori, che siano giocatori giapponesi o appartenenti al territorio occidentale.

