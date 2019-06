Gris avrà diverse edizioni da collezione per Switch, prodotte da Special Reserve Games

Gris, la meravigliosa avventura platform sviluppata da Nomada Studio, riceverà nei prossimi mesi un’edizione fisica, realizzata in collaborazione con Special Reserve Games e iam8bit, entrambe note per la produzione di edizioni limitate di piccoli titoli indipendenti particolarmente amati dal pubblico.

Le edizioni fisiche (o meglio, i pacchetti) disponibili saranno tre: lo Switch Reserve, che includerà il gioco, il manuale d’istruzioni, delle cartoline e un box da collezione e sarà venduto a 34,99 dollari; esiste poi lo Switch Bundle, che aggiunge anche un artbook in copertina rigida e la colonna sonora in vinile, acquistabile a 79,99 dollari (artbook e OST possono essere comprati a parte per 59,99 dollari).

L’edizione definitiva, quella che farà davvero la gioia dei collezionisti, è però la Switch Signature Edition, che include ogni cosa summenzionata più una speciale edizione deluxe della soundtrack in vinile (venduta separatamente a 49,99 dollari contro i 34,99 di quella “standard” inclusa nel normale Switch Bundle), oltre a un quadro appositamente realizzato dal Creative Director del gioco, Conrad Roset. Quest’edizione costerà la bellezza di 249,99 dollari, ma sarà estremamente limitata e verrà prodotta in sole 500 copie.

I preordini verranno aperti fra poche ore e proseguiranno fino al 17 luglio, sul sito ufficiale di Special Reserve Games.

