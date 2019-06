Bendy and The Dark Revival: pubblicato il gameplay trailer e periodo d’uscita

Ad aprile era stato pubblicato un teaser trailer che annunciava l’arrivo di Bendy and The Dark Revival per il 2019. Qualche ora fa, sul canale di Joey Drew Studios, è stato pubblicato un gamepaly trailer, che fa sapere anche il periodo d’uscita. Il sequel di Bandy and The Ink Machine arriverà in autunno.

Bandy and The Dark Revival: The Revival has begun. Bendy Returns.

Nei quasi due minuti di trailer si vede una scena carica di tensione, come il survival horror è abituato a fare. Vi ricordiamo che, come l’episodio precedente, anche questo sarà diviso in capitoli. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.