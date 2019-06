Cyberpunk 2077 potrebbe avere il New Game Plus

CD Projekt Red ha rivelato nuove informazioni sull’attesissimo Cyberpunk 2077, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 16 aprile 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Rispondendo ad una domanda su Twitter, un utente ha chiesto agli sviluppatori informazioni relative al progressione del personaggio, in cui, Paweł Sasko, Quest Designer, ha dichiarato che non si potrà potenziare al massimo il proprio alter ego digitale in una sola partita.

Cyberpunk 2077: Ecco le dichiarazioni del Quest Designer

Di seguito, vi riportiamo la dichiarazione completa del Quest Designer di CD Projekt Red:

La tua domanda è relativa alla progressione del personaggio, un aspetto al quale stiamo ancora lavorando. Dal momento che stiamo ancora cercando la formula migliore, potrebbe cambiare in futuro. Quasi sicuramente non sarà possibile potenziare tutto al massimo in una sola partita. Avrebbe poco senso, in un gioco che punta tutto sulla rigiocabilità e le scelte, permettere di potenziare al massimo tutte le statistiche nella prima run.

Secondo le parole espresse da Paweł Sasko, egli potrebbe avere fatto intuire che nella produzione verrà implementato il New Game Plus. Purtroppo, al momento non c’è dato saperlo, ma aspettiamo delucidazioni in merito da parte della compagnia polacca riguardante l’argomento.

