Huawei Mate X sarà lanciato a settembre

Dopo la bufera scatenata dal ban Google, l’azienda produttrice smartphone cinese ha finalmente svelato il periodo d’uscita ufficiale del suo Huawei Mate X. Secondo quanto riportato dal dal President of Huawei’s Western European Region Vincent Pang il dispositivo arriverà entro il mese di settembre.

Huawei Mate X sarà rilasciato entro il mese di settembre

Secondo le dichiarazioni di Pang, riportate da Techradar, il motivo per la lunga attesa per il rilascio ufficiale è dovuto non alla questione degli Stati Uniti, ma al lento processo di rilascio della rete 5G. La casa cinese ha quindi voluto aspettare che tale tecnologia ottenesse una diffusione più ampia per colpire un pubblico maggiore, in quanto il Mate X possiede il supporto al 5G. Oltre a ciò Pang ha aggiunto altre informazioni relative al device pieghevole. Esso sarà diffuso in ogni paese dotato di accesso alla già citata rete, e possiederà un sistema operativo Google. Questo è stato reso possibile per via del fatto che al momento del ban lo smartphone era già stato annunciato, segno che potrebbe non essere intaccato da quest’ultimo.

Me playing @PUBGMOBILE on the foldable Huawei Mate X and not letting @JulianChokkattu have any time with it 😈 pic.twitter.com/SsQc66tCIC — Matt Swider (@mattswider) June 21, 2019

Pang ha poi svelato che Huawei ha dedicato un gran quantitativo di tempo all’ottimizzazione delle app sul Mate X, in modo da farle adattare al meglio al cambiamento di schermo. Per concludere l’executive ha ammesso che la casa cinese ha lavorato duramente anche alla struttura del display, in modo da non replicare quanto accaduto allo sfortunato rivale Galaxy Fold, senza tuttavia svelare molti dettagli in merito.