NBA 2K19: fan delusi e arrabbiati per le pubblicità sempre più invasive

2K Games sembrerebbe aver deciso di spingere sempre di più sulle pubblicità in-game di NBA 2K19, presenti fin dal lancio del gioco ma diventate sempre più invasive. Con gli ultimi aggiornamenti, infatti, il gioco ha implementato un massiccio sistema di ads legate alle schermate di caricamento.

Fin qui la cosa sarebbe ancora accettabile, se non fosse che, a quanto pare, i filmati promozionali non possono essere saltati fino alla loro conclusione. Come in un qualsiasi free to play con annunci, insomma, e anche se nel frattempo il gioco ha già completato il caricamento.

Complice il fisiologico calo estivo nelle vendite, NBA 2K19 è stato di recente scontato negli Stati Uniti fin quasi a venire regalato: fino a qualche giorno fa era acquistabile per circa 3 dollari.

Sembrerebbe, dunque, che una simile “strategia” da parte di 2K Games sia volta a monetizzare il più possibile fino al rilascio di NBA 2K20: i giocatori che hanno acquistato il gioco in offerta e soprattutto quelli che lo possiedono dal lancio, però, sembrebbero non aver apprezzato. A quanto pare, oltreoceano la serie cestistica del gruppo Take-Two è già da diversi anni nell’occhio del ciclone per politiche di monetizzazione invasive legate a microtransazioni e simili.

