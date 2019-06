Cyberpunk 2077, disponibile un tema gratuito sul PlayStation Store

Cyberpunk 2077 verrà rilasciato fra circa dieci mesi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in diverse edizioni limitate; l’attesa sarà però un po’ più dolce per i giocatori in possesso di una console Sony: da poche ore, infatti, sul PlayStation Store si può scaricare un tema dedicato al titolo di CD Projekt RED.

Ecco il primo tema PS4 di Cyberpunk 2077

Il tema, caratterizzato da uno stile futuristico e da un prominente giallo sul quale campeggia la versione maschile di V, è completamente gratuito per tutti, anche se non si è abbonati al PlayStation Plus. Nel caso in cui vogliate farvi un’idea di com’è prima di scaricarlo, potete dare un’occhiata al video sottostante.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 16 aprile 2020. Il 1 agosto 2019, invece, verrà pubblicata una nuova versione del gioco da tavolo Cyberpunk 2020, denominata Cyberpunk Red.