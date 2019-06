One Punch Man A Hero Nobody Knows in arrivo su console e PC

One Punch Man A Hero Nobody Knows, il gioco ufficiale dell’omonimo manga-anime, è in sviluppo presso Spike Chunsoft, Come annunciato da Bandai Namco. Si tratta del primissimo adattamento videoludico della celebre opera del supereroe pelato Saitama, che arriverà presto su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo digitale).

One Punch Man A Hero Nobody Knows: Saitama in azione

Il Picchiaduro si basa su un gioco d’azione e combattimento ambientato in un universo costantemente minacciato, in cui alcuni eroi sono l’unica speranza contro la distruzione totale. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire. Il gioco includerà battaglie 3 contro 3, in cui sarà possibile formare potenti squadre usando molti volti noti, tra cui alcuni dei primi personaggi presenti confermati, come Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic e Saitama. Di seguito il reveal trailer.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games