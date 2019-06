Assassinio sul Nilo: Annette Bening nel cast?

Assassinio sul Nilo, opera che trae ispirazione dal romanzo Poirot sul Nilo di Agatha Christie, ha avuto una prima trasposizione cinematografica nel 1978, con la regia di John Guillermin, mentre attualmente è in produzione una nuova versione. L’adattamento in questione sta tenendo occupato Kenneth Branagh (Enrico V, Thor) che ha realizzato recentemente un altro film collegato ad un testo della Christie, Assassinio sull’Orient Express.

Assassinio sul Nilo: un nuovo acquisto?

Qualche ora fa, il sito Deadline ha comunicato la notizia che Annette Bening (Mars Attack!, I ragazzi stanno bene) che abbiamo visto in Captain Marvel (qui trovate la nostra recensione), potrebbe essere scritturata per la realizzazione, anche se non abbiamo una conferma ufficiale. Attendiamo che ci venga svelato qualcosa di aggiuntivo sulla data di uscita, che dovrebbe avvenire nel 2020.