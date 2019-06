Breaking Bad: Aaron Paul e Bryan Cranston svelano un indizio sul film?

Breaking Bad, come vi avevamo comunicato qualche mese fa, tornerà con un film, di cui non abbiamo ancora dettagli chiari. Da quello che si è compreso, probabilmente il lungometraggio sarà un sequel dello show di Vince Gilligan con protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul), anche se delle notizie vedono la partecipazione anche di Bryan Cranston.

Breaking Bad: i due attori hanno pubblicato un post misterioso

Gli attori in questione, sui propri account Twitter, hanno entrambi pubblicato un’immagine rappresentante due muli, con scritto “Soon”. Se quest’ultima parola può essere ricollegata all’inizio della produzione, le foto degli animali non hanno un significato chiaro. Se avremo delle novità in merito a questi messaggi, vi informeremo prontamente.