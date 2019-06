The Office lascerà Netflix nel 2021

The Office, show comico andato in onda tra il 2005 e il 2013, racconta la vita di alcuni impiegati d’ufficio, dai risvolti demenziali e surreali. L’opera, che è stata creata da Greg Daniels, Ricky Gervais e Stephan Mercant, vede un cast di tutto rispetto composto da Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer e molti altri nomi.

La pagina Twitter Netflix US (come ha riportato The Verge) ha dichiarato che la realizzazione in questione non sarà più nel catalogo del servizio streaming americano da gennaio 2021, quando la serie si sposterà sul device proprio del NBC. Ironicamente l’azienda statunitense ha aggiunto che ci sarà tutto il tempo per vederla nella sua interezza e noi non possiamo che dargli ragione.

We're sad that NBC has decided to take The Office back for its own streaming platform — but members can binge watch the show to their hearts' content ad-free on Netflix until January 2021

