The Current War: rilasciato il nuovo trailer

The Current War (Edison – L’uomo che illuminò il mondo), lungometraggio di Alfonso Gomez-Rejon, non è stato rilasciato ancora in tutto il globo a causa del fallimento della Weinstein Company, che aveva curato la distribuzione. Per questo motivo, nonostante il film sia stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 9 settembre 2017, deve ancora giungere nelle sale, e l’arrivo è vicino.

The Current War: uscito un filmato

Sul canale YouTube ufficiale di 101 Studios è stato pubblicato un video sulla realizzazione che descrive la sfida tra Thomas Edison, interpretato da Benedict Cumberbatch e George Westinghouse, che ha le fattezze di Michael Shannon. In attesa dell’arrivo in Italia, che avverrà il 18 luglio, vi lasciamo al trailer in questione, che potete trovare qui sotto.

