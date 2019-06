Crash Team Racing Nitro Fueled: guida a tutte le scorciatoie

Crash Team Racing Nitro Fueled, il remake dello storico Team Racing, è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’estate, perfetto per trascorrere le afose giornate che ci si parranno dinanzi divertendosi in compagnia. Pur apparendo come un titolo semplice e poco impegnato, in realtà la produzione cela un gran numero di possibilità per sfrecciare il più velocemente possibile, sfruttando pertugi nascosti e strade secondarie. Proprio per questo, oggi, siamo qui pronti per illustrarvi nel dettaglio tutte le scorciatoie presenti nel gioco, consentendovi così di ottenere i migliori tempi possibili su ogni tracciato. Prima di iniziare ci tenevamo a segnalarvi sia la nostra recensione che la nostra corposa guida al platino, con la quale comprendere nel dettaglio come sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi agevolmente. Senza ulteriori indugi, iniziamo subito!

Crash Team Racing Nitro Fueled: ecco gli shortcut

Con questa guida, non ci limiteremo a illustrarvi tutte le scorciatoie presenti soltanto negli 11 tracciati di Crash Team Racing, ma anche negli 11 di Crash Nitro Kart, consegnandovi la soluzione più completa possibile. Come vi avevamo indicato prima, Crash Team Racing Nitro Fueled non è un titolo banale come si potrebbe immaginare, al contrario: per raggiungere i migliori tempi possibili, per sfrecciare e guadagnare preziose reliquie, sarà necessario conoscere a memoria tutti i tracciati della produzione, sapendo dove dirigersi per guadagnare preziosi secondi. Qui vi lasciamo un video dettagliato che mostra come raggiungere tutti gli shortcut del gioco: