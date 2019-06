The Legend of Zelda Link’s Awakening: breve gameplay mostra Tal Tal Heights e una sorpresa finale

Mancano ancora un paio di mesi prima di poter tornare a salvare la Principessa Zelda in The Legend of Zelda Link’s Awakening, remake del quarto capitolo della serie uscito originariamente su Game Boy nel 1993. In attesa dell’uscita del gioco è possibile vederlo in azione in un nuovo breve video.

The Legend of Zelda Link’s Awakening: un personaggio storico tornerà nel remake

Il breve video visibile in calce alla notizia ci mostra alcune caratteristiche di gameplay già note, come il combattimento e la possibilità di saltare per evitare i pericoli. Sono presenti anche alcune novità, di cui una farà felici i fan di lunga data. Oltre a mostrare alcune delle ambientazioni presenti nell’area di Tal Tal Heights, legata al quarto dungeon, e a mostrare le interazioni con Mr. Write, viene svelata la presenza di un personaggio storico del franchise: Dampé, personaggio già incontrato in titoli come Ocarina of Time e Majora’s Mask. Il titolo uscirà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre.