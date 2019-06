Samurai Shodown: svelati i primi quattro personaggi aggiuntivi

Samurai Shodown è tornato a mostrare i muscoli sulle nostre piattaforme. Il nuovo titolo picchiaduro di SNK è finalmente uscito su PlayStation 4 e Xbox One segnando il ritorno di una storica IP. Oggi, SNK ha svelato i personaggi aggiuntivi, con relativi periodi di uscita, in arrivo nel roster.

Samurai Shodown: personaggi gratuiti fino al 30 giugno

SNK ha svelato quelli che saranno i primi quattro personaggi aggiuntivi che arriveranno nel roster del picchiaduro. Oltre alla già annunciata Rimururu, in arrivo ad agosto, il roster si amplierà con l’aggiunta di Basara ad ottobre, Kazuki Kazama a dicembre e, per finire, Wan-Fu che arriverà a febbraio del prossimo anno. Vi ricordiamo che se si acquisterà il gioco entro il 30 giugno tutti i quattro personaggi aggiuntivi saranno gratuiti; dopo tale data, il costo sarà di circa 20 euro per il Season Pass. Il titolo è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Arriverà su Stadia, PC e Nintendo Switch verso la fine dell’anno.