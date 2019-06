Crash Team Racing Nitro Fueled: guida a come sbloccare i personaggi

Crash Team Racing Nitro Fueled è caratterizzato da un grandissimo numero di personaggi, i quali non saranno disponibili sin dal principio, ma dovranno essere necessariamente sbloccati compiendo determinate azioni in game. Proprio per questo noi di GamesVillage abbiamo deciso di illustrarvi dettagliatamente il metodo per possedere tutti i character, così da sfoggiare sfarzosamente il roster ai vostri amici. Prima di iniziare ci tenevamo a segnalarvi sia la nostra recensione che la nostra corposa guida al platino, con la quale comprendere nel dettaglio come sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi agevolmente. Ma anche i nostri preziosi consigli per trovare tutte le scorciatoie della produzione, così da collezionare i migliori tempi in assoluto.

Crash Team Racing Nitro Fueled: ogni personaggio sbloccato!

In Crash Team Racing Nitro Fueled saranno presenti ben 26 personaggi in tutto: alcuni appariranno sbloccati sin dall’inizio, mentre altri richiederanno dei compiti specifici, come batterli in alcune gare o raggiungere determinati tempi. Inoltre vi segnaliamo anche un speciale codice con cui rivelare uno di questi: + e premi , , , , , , . Vi lasciamo con un video dettagliato che mostra come fare e ad una utile timeline con la quale raggiungere direttamente il character preferito.

00:00 Penta Penguin

00:24 Ripper Roo

00:45 Papu Papu

01:14 Komodo Joe

01:42 Pinstripe Potoroo

02:18 Nitros Oxide

02:40 Fake Crash

03:10 Dr. N. Tropy

04:00 Big Norm

04:16 Crunch

04:34 Geary

04:49 Krunk

05:00 Nash

05:08 Real Velo

05:21 Small Norm

05:31 Zam

05:42 Zem

05:51 N. Trance

06:46 Personaggi del DLC (Tawna, Ami, Megumi, Liz, Isabella, Baby T., Baby Crash, Baby Coco and Spyro)