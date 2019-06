Monster Hunter World Iceborne: l’equipaggiamento Direwolf si mostra in un breve video

La prima settimana di settembre sarà molto speciale per i fan di Monster Hunter, i quali avranno di nuovo pane per i loro denti con la marea di nuovi contenuti di Monster Hunter World Iceborne, prima espansione del più recente titolo della serie di Capcom, che garantirà tante nuove ore di gioco.

Monster Hunter World Iceborne: prepararsi al gelo

La nuova espansione vedrà l’aggiunta di tanti nuovi contenuti tra cui armi, mostri, oggetti e, ovviamente, gli equipaggiamenti. Questi ultimi, a giudicare dalla nuova area esplorabile completamente innevata, dovranno essere incredibilmente caldi e resistenti alle fredde temperature; come l’armatura Direwolf, presentata recentemente su Twitter da Capcom. Oltre all’aspetto estetico non ci è ancora dato sapere che tipo di bonus e statistiche possa avere, oltre ad una maggiore difesa verso il ghiaccio e, di conseguenza, una vulnerabilità al fuoco. L’espansione arriverà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One.