Crash Team Racing Nitro Fueled: guida alle reliquie di platino

Crash Team Racing Nitro Fueled è un titolo basato in maniera incredibile sul tempismo e sul corretto uso del turbo, fondamentale per velocizzare l’azione nei punti nevralgici delle location. Questi accorgimenti saranno indispensabili per riuscire nell’ardua impresa di ottenere tutte le reliquie di platino disponibili nella produzione, le quali simboleggeranno il massimo risultato possibile ottenibile nel gioco. Fortunatamente, amici di GamesVillage, noi siamo qui per voi, e grazie al nostro supporto riuscirete sicuramente a completare il titolo al 101%. Prima di iniziare ci tenevamo a segnalarvi sia la nostra recensione che la nostra corposa guida al platino, con la quale comprendere nel dettaglio come sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi agevolmente. Ma anche i nostri preziosi consigli per trovare tutte le scorciatoie e i personaggi della produzione, così da collezionare i migliori tempi in assoluto.

Crash Team Racing Nitro Fueled: tutte le relique di platino

Nella produzione, vi saranno tre tipi di reliquie ottenibili: di zaffiro, le quali rappresentano il tempo minimo raggiungibile, d’oro, il secondo step, e di platino, il massimo obiettivo in assoluto. Le sfide saranno davvero difficili da completare, e vi richiederanno un numero di tentativi incredibile per riuscire a padroneggiare al massimo tanto il vostro veicolo quanto le scorciatoie dei tracciati. Per fornivi il massimo supporto, abbiamo deciso di segnalarvi un video che spiega nel dettaglio cosa fare e come raggiungere l’obiettivo. Eccolo qui: