Samsung Galaxy A90 supporterà il 5G?

Dopo diverso tempo il misterioso smartphone medio di gamma Galaxy A90 torna a far parlare di se, con una serie di nuove interessanti informazioni. Queste ultime, riportate dai noti informatori OnLeaks e Ice Universe, fanno menzione di vari aspetti tecnici, inclusa la presenza di un modello 5G.

Samsung Galaxy A90 potrebbe avere il supporto alla connessione 5G

Nonostante entrambe le fonti riportino la presenza del supporto a tale rete, Ice Universe ha incluso anche un ulteriore dettaglio importante, che riguarda la possibilità per l’A90 di avere un sistema di ricarica ultra veloce a 45W. Nel caso quest’ultimo aspetto si rivelasse fondato si tratterebbe di una caratteristica decisamente apprezzabile, che migliorerebbe notevolmente i tempi di ricarica del device coreano. Oltre quanto menzionato finora OnLeaks ha infine ammesso che vi saranno 2 versioni del dispositivo, di cui una con la connessione 5G ed un’altra senza.

Stando a quanto riportato dalla fonte entrambi i modelli disporrebbero di processore Snapdragon 855, display da 6.7 pollici ed una camera primaria posteriore da 48MP. Tuttavia la versione non 5G disporrebbe di altre 2 camere posteriori da 12 e 5MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre l’altro modello ne monterebbe 2 da 8 e 5MP. Non rimane altro quindi che attendere notizie ufficiali in merito al dispositivo in questione da parte di Samsung.