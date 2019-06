The Outer Worlds: gli sviluppatori sono felici dei paragoni con Fallout New Vegas

The Outer Worlds è un gioco molto atteso dai fan, non solo per le doti narrative di Obsidian Entertainment e per il modo in cui gestiscono le meccaniche RPG, ma anche perché quello che è considerato il miglior Fallout moderno, il New Vegas, è stato sviluppato proprio da Obsidian. In effetti, i confronti tra The Outer Worlds e Fallout: New Vegas si sono sprecati, ma cosa ne pensa Obsidian in proposito?

The Outer Worlds: un classico RPG in stile Obsidian, single player

In un’intervista con Wccftech, il senior narrative designer Megan Starks ha affermato di essere soddisfatto di questi paragoni. In effetti, li vede inevitabili, a causa di diversi fattori, come le similitudini tra i giochi, il fatto che entrambi sono stati sviluppati da Obsidian e il fatto che diversi membri del team di sviluppo di The Outer Worlds hanno lavorato anche a Fallout: New Vegas.

“Penso che il team sia abbastanza felice di questi confronti”, ha detto Starks. “È difficile evitare dei confronti perché questa nuova IP viene creata dalle stesse persone che hanno lavorato per realizzare Fallout: New Vegas. Quindi sì, penso che stiamo cercando di fare un classico RPG in stile Obsidian, single player, con una storia davvero ricca e piena di scelte. ”

The Outer Worlds verrà lanciato il 25 ottobre per PS4, Xbox One e PC e si unirà anche al catalogo Xbox Game Pass il giorno stesso del lancio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games