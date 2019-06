Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics introdurrà anche Hawkeye

Tra i giochi più attesi per il prossimo anno è presente, sicuramente, Marvel’s Avengers. Nuovo titolo action adventure sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos Montreal dedicato ai famosi supereroi. Data la premessa di presentare un vero e proprio universo videoludico per gli eroi, la curiosità degli appassionati sui personaggi presenti è tanta.

Marvel’s Avengers: molti supereroi da mostrare

Uno dei principali dubbi della community era legato alla presenza di Hawkeye, assente nel trailer di annuncio, tornato in voga grazie al Marvel Cinematic Universe. A confermare la sua presenza ci pensa il creative director Noah Hughes che, durante un’intervista, ha affermato che il team non si dimenticherà in alcun modo di Hawkeye e che ci sarà una grande quantità di eroi e personaggi da presentare. Parole che vanno a confermare anche le recenti affermazioni riguardo la presenza di personaggi meno noti e di Captain Marvel. Molto probabilmente avremo modo di vedere altri eroi nei mesi che precederanno il lancio. Il titolo è atteso per il 15 maggio su PC, PlayStation, Xbox e Stadia.