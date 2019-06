Avengers Endgame tornerà nelle sale italiane a luglio

Dopo aver commosso ed emozionato ogni amante del Marvel Cinematic Universe, Avengers Endgame torna ancora al cinema, in tutte le sale del mondo. L’inclusione del nostro paese nella cerchia dei cinema aderenti viene direttamente dalla pagina Facebook Marvel italiana, che ha contornato il tutto con uno splendido poster.

Come riportato nel post della pagina, vi saranno diverse aggiunte interessanti riguardo l’esperienza in questione. Innanzitutto sarà presente un’introduzione video del regista della pellicola Anthony Russo e ad una scena originariamente tagliata in fase di produzione. Oltre a ciò sarà inclusa una esclusiva anteprima a Spider-Man: Far From Home, lungometraggio conclusivo della fase 3 del MCU. Non sono state fornite informazioni dettagliate in merito a cosa riguarderà la misteriosa scena tagliata, ma è possibile, almeno secondo recenti voci di corridoio, che riguardi il personaggio di Hulk.

Nel mese di luglio i Vendicatori torneranno nuovamente al cinema

La seconda proiezione di Avengers Endgame avrà luogo a partire dal 4 luglio prossimo.