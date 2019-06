Pixel 4 avrà un eccellente sistema di cattura dei colori?

Oltre ad un rinnovato sistema di lenti posteriori, pare che il prossimo Google Pixel 4 potrebbe stupire ulteriormente il pubblico Android, con un’interessante introduzione in ambito fotografico. Difatti pare che lo smartphone americano sarebbe in grado, teoricamente, di catturare una gamma di colori più ampia.

La voce in questione è emersa in seguito ad una linea di codice scovata all’interno dell’applicazione della camera Google da XDA Developers. Essa fa riferimento alla possibilità dei dispositivi Android di catturar durante uno scatto fotografico una gamma di colori P3 invece di sRGB. In questo modo sarebbe possibile catturare una gamma di colori più ampia del 25%, riuscendo a rivaleggiare con i prodotti Apple, da anni in grado di catturare la gamma P3.

Google Pixel 4 potrebbe catturare una più ampia gamma di colori

La parte di codice relativa a tale meccanica non è stata ancora implementata dall’azienda americana, segno che potrebbe giungere nel corso dei prossimi mesi, venendo dapprima inclusa sul Pixel 4 e poi in tutti gli altri smartphone Android compatibili. Non rimane altro che attendere notizie in merito alla feature in questione.