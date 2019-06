The Coalition: è ancora presto per parlare di Gears 5 su Xbox Scarlett

The Coalition sta per pubblicare Gears 5, che è uno dei giochi più attesi per Xbox One e PC, e presumibilmente girerà anche su Scarlett dato che la console sarà retrocompatibile, ma lo sviluppatore non è ancora pronto per parlare dei suoi piani in proposito. Il boss di The Coalition,Rod Fergusson, ha dichiarato a IGN.com che lui e il team sono davvero concentrati sul lancio del gioco sulle console Xbox esistenti.

The Coalition: siamo concentrati sulla pubblicazione di Gears 5

“Sono davvero concentrato sulla pubblicazione di Gears 5 sulla famiglia di dispositivi Xbox One già esistenti”, ha affermato Rod Fergusson. “Questo è quello che vi posso dire adesso, penso che sia troppo presto per parlarne ora di Xbox Scarlett“.

Durante l’E3, Jason Ronald, il direttore del management di Microsoft, ha confermato che migliaia di giochi di tutte e quattro le generazioni di Xbox saranno giocabili su Scarlett.

Gears 5 sarà lanciato il 10 settembre, ma coloro che acquistano l‘Ultimate Edition potranno giocare a partire dal 6 settembre. Inoltre, tutti i possessori di un abbonamento Xbox Game Pass riceveranno il gioco al lancio.

