Hollow Knight Silksong: nuovi dettagli su gameplay e data di uscita

Durante lo scorso E3 2019 abbiamo finalmente avuto modo di vedere in azione il prossimo Hollow Knight Silksong, titolo metroidvania creato da Team Cherry e sequel di Hollow Knight. Nonostante fosse nato come espansione del primo capitolo, Silksong porterà tante novità all’interno della formula ludica; alcune di queste spiegate da Team Cherry.

Hollow Knight Silksong uscirà quando sarà pronto

Tramite un post sul loro blog ufficiale, il Team Cherry ha spiegato alcune delle novità presenti in questo nuovo capitolo, legate principalmente ad Hornet, personaggio principale conosciuto nel primo titolo. Il gioco si svolgerà in una nuova area chiamata Greymoor, la quale sarà la più grande mai sviluppata dal team. Inoltre, rispetto al Cavaliere del primo capitolo, Hornet sarà in grado di curarsi più facilmente ma sacrificando molte più risorse. Per farlo dovrà guadagnare abbastanza seta che permetterà di ripristinare completamente tre maschere (la vita del personaggio) velocemente anche a mezz’aria, sacrificando tutta la seta ottenuta. Alla morte rilascerà un bozzolo che, una volta rotto a discrezione del giocatore, riempirà completamente lo stock di seta. Come nel titolo precedente la mappa avrà le classiche diramazioni da metroidvania; diverrà più facile esplorarla dopo aver guadagnato i giusti poteri, amuleti e attrezzi, questi ultimi ricevuti da un NPC chiamato Shakra. Per quanto riguarda la data di uscita, il Team Cherry ha affermato che la annuncerà non appena il gioco avrà raggiunto un livello di qualità degno di Hollow Knight e sarà sicuro al 100% di rispettare la scadenza.