New Super Lucky’s Tale: il trailer What’s New

New Super Lucky’s Tale è il protagonista del nuovo trailer rilasciato da Playful Studios. Il gioco è una reinterpretazione dell’originale Super Lucky’s Tale, titolo precedentemente pubblicato sia per PC che per Xbox One. Questa nuova versione è stata ripensata per adattarsi alle caratteristiche della console ibrida di Nintendo.

New Super Lucky’s Tale: un nuovo gioco completamente ripensato per Nintendo Switch

In questa nuova versione di Super Lucky’s Tale, l’avventura della giovane volpe si svolgerà in nuovi livelli, e quelli originali saranno ridisegnati. Inoltre il controllo del movimento sarà adattato per dare il meglio di se con i joy-con, ci saranno anche miglioramenti a quasi tutti gli altri aspetti, tra cui grafica, illuminazione, cut-scene, dialoghi, interfaccia utente, audio e altro ancora.

New Super Lucky’s Tale è previsto per Switch in autunno.

