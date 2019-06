Brawlhalla: disponibile la nuova leggenda Petra

Da oggi è disponibile la patch 3.45 in Brawlhalla, picchiaduro di Blue Mammoth Games. Il nuovo aggiornamento porta diverse novità all’interno del gioco, tra cui un nuovo personaggio, Petra The Darkheart. Le sue due armi sono l’orb e i gauntlet, ha 8 di forza, 4 destrezza, 4 difesa e 6 velocità. Arriva con tre skin. Per festeggiare il suo arrivo, sui canali social è stato pubblicato un video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Brawlhalla: tante novità in arrivo con il nuovo aggiornamento

Oltre alla nuova legenda, con l’update arrivano nuove missioni giornaliere, la localizzazione per la versione Switch, miglioramenti nel gioco e correzione di diversi bug. Poi la Bawl of the Week, Kung Foot, e una nuova rotazione degli eroi. Tutte queste novità potete vederle nel comunicato sul sito ufficiale.