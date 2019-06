Kratos: alcuni membri di Santa Monica lo volevano eliminare da God of War

Kratos è indissolubilmente legato God of War, ma Sony Santa Monica ha preso in considerazione la possibilità di rinunciare a lui all’inizio dello sviluppo del reboot di God of War per PS4, temendo che il suo ruolo di anti-eroe fosse finito. Ma fortunatamente il director del gioco Cory Barlog non è stato d’accordo e ha rifiutato la proposta di alcuni membri del team.

Kratos: la decisione di affiancargli Atreus è nata dalla paternità di Cory Barlog

“All’inizio della discussione, alcuni membri del team dicevano che dovevamo sbarazzarci di Kratos”, ha riferito Barlog a Stuart Whyte, direttore della VR Product Development di Sony London. Dopo tre episodi principali, sentivano che il personaggio aveva fatto il suo corso. Volevano un nuovo personaggio e mi sono dovuto impegnare per convincerli a pensare che fosse una buona idea continuare con lui.”

Parlando di Atreus, il figlio di Kratos, Barlog ha spiegato che la decisione di inserirlo nel gioco è legata al fatto che lui è diventato padre. “Ci sono voluti alcuni anni prima che tornassi in Sony, e quando lo ho fatto ho pensato che l’evento più importante della mia vita era stata la nascita di mio figlio”.

