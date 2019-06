PlayStation Plus: annunciati i giochi di luglio

Sono stati appena annunciati i giochi che saranno disponibili a luglio per gli abbonati al PlayStation Plus. Attraverso il blog PlayStation e tramite un video pubblicato su YouTube, veniamo a sapere che i titoli sono PES 2019 e Horizon Chase Turbo.

PlayStation Plus: ecco i titoli di luglio

PES 2019 è il titolo calcistico di Konami (in attesa della versione 2020 che uscirà il 10 settembre). Horizon Chase Turbo è invece il titolo di corse arcade uscito prima su dispositivi mobile e poi su console e PC. I due giochi saranno disponibili dal 2 luglio e andranno a sostituire Borderlands The Handsome Collection e Sonic Mania. I titoli sonno quindi ben diversi da quelli che mormorava la rete in questi giorni. Soddisfatti del mese di luglio?