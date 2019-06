Project Sakura Wars: SEGA mostra finalmente il gameplay

Project Sakura Wars è stato protagonista di un live stream, diretta nella quale SEGA ha finalmente mostrato il gameplay del suo nuovo gioco. Grazie a questi nuovi video siamo venuti a conoscenza di tantissime nuove informazioni sul titolo, fra le quali vi sono il ritorno del LIPS, il sistema di comunicazione tipico della serie Sakura Wars, e quello dell’ex eroina Sumire Kanzaki.

Project Sakura Wars: oltre al gameplay SEGA mostra i nuovi personaggi

Un nuovo trailer dedicato ai personaggi ci mostra i seguenti personaggi:

Reiji Shiba : un vecchio compagno di Sumire . È responsabile della manutenzione e dello sviluppo delle armi.

: un vecchio compagno di . È responsabile della manutenzione e dello sviluppo delle armi. Kaoru Rindou è la segretaria di Sumire . È intelligente, sicura e molto abile nel suo lavoro.

è la segretaria di . È intelligente, sicura e molto abile nel suo lavoro. Ooba Komachi: è un commerciante di Osaka. Il suo motto è “abbiamo tutto in magazzino”.

Inoltre è nei video possiamo vedere il dirigibile Shogeimaru, usato per trasportare i mecha e come postazione di comando mobile. Sfortunatamente, non siamo in grado di vedere il gameplay delle battaglie, ma il produttore Tetsu Katano ha promesso di mostrarlo in futuro.

Project Sakura Wars uscirà nel 2019 in Giappone, mentre i fan occidentali dovranno aspettare il 2020 per una localizzazione. Al momento, è stato annunciato solo per PlayStation 4. Di seguito trovate gli 8 video di gameplay e quello della presentazione dei personaggi.

