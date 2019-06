Just Cause 4: disponibile l’aggiornamento “Trials, Toys & Terror”

Just Cause 4 ha ricevuto un nuovo pacchetto disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC: “Trials, Toys & Terror”. Inoltre, va ricordato che i possessori della Gold Edition e del Season Pass possono già accedere al DLC “Los Demonios”, mentre gli altri utenti dovranno attendere il prossimo 3 luglio per poter ottenere i nuovi contenuti.

Justa Cause 4: tanti nuovi contenuti

Un’infestazione di parassiti si sta diffondendo su tutta l’isola di Solís, terrorizzando gli abitanti e attaccando chiunque provi a ostacolarla. Los Demonios metterà alla prova anche il più esperto degli eroi d’azione e Rico avrà bisogno di tutti i gadget a sua disposizione per fronteggiare la nuova terrificante minaccia e sradicare una volta per tutte l’invasione demoniaca, prima che sia troppo tardi!

Arriverà anche l’aggiornamento Free Challenges, che porterà nuovi modi di giocare nell’open world di JUST CAUSE 4. Effettuando aggiornamenti ogni mese per tutto l’anno, i giocatori potranno ottenere ricompense decorative per la tuta alare e il paracadute, completando tante nuove prove e sfide che li spingeranno a usare l’equipaggiamento di Rico al meglio delle loro possibilità.

Fai un tuffo nel passato con la skin Rico Just Cause 2, ora disponibile nel menu personalizzazione e gratuita per tutti i giocatori.

Scendi in campo contro la Mano Nera in grande stile con il nuovo divertentissimo Toy Vehicles pack disponibile nel nuovo Mercato nero. Con il carro armato, l’imbarcazione e il jet in versione super-ridotta arriva una nuova ondata di azione esilarante, che porterà a nuovi livelli la follia esplosiva di JUST CAUSE 4… E la Mano Nera risponderà a tono con i suoi veicoli giocattolo! Accresci la tua collezione di incredibili veicoli che aggiungeranno nuove folli abilità e poteri distruttivi al tuo set di attrezzi, con nuovi pacchetti premium disponibili ogni mese tramite il Mercato nero.

Just Cause 4: un degno seguito

“Volevamo dare un degno seguito al grande aggiornamento primaverile di JUST CAUSE 4 con contenuti ancora più incredibili per i nostri giocatori! L’aggiornamento Trials, Toys & Terror offrirà nuovi elementi di gioco, nuove sfide, nuovi fantastici equipaggiamenti e nuovi motivi per giocare tutto l’anno in questo fantastico open world”, dice Victoria Setian, produttore senior di Avalanche Studios.

“Los Demonios costituisce un ritorno a un gameplay improntato sul salvataggio, ma è anche il primo incontro con nemici soprannaturali in tutta la saga di JUST CAUSE”, afferma Bryan Rodriguez, produttore creativo di Avalanche Studios. “Los Demonios metterà i giocatori di fronte alle sfide più complesse mai viste finora: sarà necessario giocare da veri maestri per sconfiggere i demoni e salvare Solís dall’apocalisse!”.

Il pacchetto Free Challenges e il Toy Vehicles pack sono disponibili. I possessori della Gold Edition e del pass stagionale “Temerari, Demoni e Pericolo” riceveranno un accesso anticipato di 7 giorni al DLC JUST CAUSE 4 – Los Demonios il 26 giugno 2019.