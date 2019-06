Crash Team Racing Nitro Fueled: guida ai gettoni

Crash Team Racing Nitro Fueled non è caratterizzato da un grandissimo numero di gare e modalità, ma lo stesso non può dirsi dei collezionabili, i quali non sono presenti in quantità industriali. Gli unici veri collezionabili, infatti, saranno i cosiddetti gettoni, i quali potranno essere ottenuti raccogliendo sia le tre lettere “C” “T” “R” che completando delle sfide dei cristalli. Data la natura piuttosto nascosta delle consonanti prima citate, noi di GamesVillage, vogliamo supportarvi nella loro raccolta, così da garantirvi un 101% sicuramente più sereno. Prima di iniziare ci tenevamo a segnalarvi sia la nostra recensione che la nostra corposa guida al platino, con la quale comprendere nel dettaglio come sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi agevolmente. Ma anche i nostri preziosi consigli per trovare tutte le scorciatoie, i personaggi della produzione e come ottenere tutte le reliquie di platino.

Crash Team Racing Nitro Fueled: Gettoni a non finire

In totale, nella produzione, troveremo ben 16 gettoni, nascosti un po’ ovunque nelle varie location, i quali saranno difficili da ottenere senza un adeguato supporto. Come vi dicevamo in precedenza, molto passerà proprio dall’ottenimento delle tre lettere, ma con una sorpresa inaspettata: non basterà, infatti, semplicemente raccoglierli, ma dovrete anche portare a termine la gara vittoriosi. Pertanto il gioco vi richiederà un grande sforzo per il loro ottenimento. Vi lasciamo ad un video dettagliato: