Final Fantasy VII Remake: un video mostra da vicino la Figure della 1st Class Edition

Oltre ad averci finalmente mostrato il gioco in azione, la conferenza Square Enix dell’E3 2019 ci ha anche svelato la data di uscita e la Collector’s Edition di Final Fantasy VII Remake. Quest’ultima contenente tante di quelle cose da fare sudare il portafoglio di tutti gli appassionati; specialmente con la presenza della figure di Cloud.

Final Fantasy VII Remake: vediamo da vicino Cloud e la Hardy Daytona

Per chi non lo sapesse, la 1st Class Edition avrà un costo di 330 euro e, al suo interno, saranno presenti: il gioco, una Steelbook con un artwork di Sephiroth, un artbook, una CD con la Soundtrack e, cosa più importante, la Play Arts Kai figure di Cloud Strife in sella alla moto Hardy Daytona. Nel caso foste curiosi di vedere la qualità della figure prima di decidere se spendere o meno i soldi messi da parte per le vacanze nella 1st Class Edition, vi lasciamo ad un breve video che ce la mostra più da vicino. Il titolo sarà disponibile dal 3 marzo, al momento solo su PlayStation 4.

