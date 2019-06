God Eater 3: disponibile la Demo su Nintendo Switch

Poco più di un mese fa, Bandai Namco ha annunciato che una Demo per God Eater 3 sarebbe stata pubblicata su Nintendo Switch per fare familiarizzare l’utenza della console Nintendo con i comandi e la struttura di gioco in attesa dell’uscita ufficiale. Oggi, quella Demo è finalmente disponibile.

God Eater 3: svelati anche i bonus preordine

La Demo del titolo action RPG di Bandai Namco è finalmente approdata sull’eShop europeo di Nintendo Switch permettendo, a chi fosse interessato, di provare il titolo prima della release ufficiale durante il mese di luglio. Chiunque giocherà la Demo avrà anche l’occasione di provare l’unica feature esclusiva della versione Nintendo Switch, la cooperativa in locale (tutti gli altri contenuti saranno gli stessi delle altre piattaforme). Inoltre, sono stati svelati anche i bonus preordine che includeranno gli outfit dei personaggi di Yuri ed Estelle direttamente da Tales of Vesperia. Il titolo uscirà su Switch il prossimo 12 luglio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games