Gli Eterni: Salma Hayek è in trattative per entrare nel cast

Gli Eterni sarà uno dei nuovi progetti che saranno presenti nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. I personaggi in questione, nati nei fumetti nel 1976 dalle mani di Jack Kirby, sono degli esseri molto potenti, superiori in abilità anche ad alcuni supereroi di nostra conoscenza. Il cast previsto sembra sia stellare: sono già stati fatti i nomi di Keanu Reeves e Angelina Jolie. Ma ci sono novità in merito.

Gli Eterni: un nuovo elemento nel lungometraggio

Secondo il sito The Wrap, l’attrice Salma Hayek è attualmente in trattative per far parte della pellicola. Non ci sono ancora conferme riguardo il possibile ruolo e non appena trapeleranno dettagli, vi aggiorneremo.