Spider-Man Far From Home: nel cinecomic doveva esserci Falcon

Spider-Man Far From Home (qui l’ultimo trailer), nuovo lavoro della Casa delle Idee, è oramai in procinto di arrivo nelle sale italiane. Il lungometraggio vedrà l’Arrampicamuri (Tom Holland) protagonista di una nuova avventura a Venezia, dove instaurerà una speciale collaborazione con Mysterio (Jake Gyllenhaal), enigmatico illusionista proveniente da una realtà alternativa. Vi avvisiamo che nelle prossime righe c’è uno spoiler su Avengers Endgame, quindi, in caso non lo abbiate visto, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Spider-Man Far From Home: l’apparizione di un personaggio non andata in porto

Qualche ora fa, come ha riportato MovieWeb, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che inizialmente doveva fare un cameo, alla fine del lungometraggio, Falcon, con il suo nuovo ruolo da Captain America e potenziale leader dei nuovi Vendicatori. La presenza della figura è stata infine scartata per dare più spazio a Peter Parker e non ad altri supereroi. E voi cosa ne pensate? Avreste apprezzato il coinvolgimento di Sam Wilson nella pellicola? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.