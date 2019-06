Man of Medan: Supermassive Games svela la durata del gioco

Man of Medan, il prossimo titolo di Supermassive Games (gli autori di Until Dawn), è quasi alle porte, e coloro che hanno sperimentato il loro titolo horror su PlayStation 4 non vedono l’ora di vedere se il gioco sarà all’altezza delle aspettative. Molti di questi fan, in particolare, si stanno chiedendo se la longevità di questa nuova esperienza horror sarà adeguata.

Man of Medan: la storia avrà diverse ramificazioni

A questa domanda ha risposto il director Tom Heaton, in un’intervista a Gamingbolt, e ora sappiamo che Man of Medan durerà circa 4-5 ore, che potrebbero sembrare poche, ma Tom ha asserito che grazie alla storia ramificata la rigiocabilità sarà alta.

Questo è stato il suo commento in proposito:

“Nella prima run, come già accadeva in Until Dawn, i giocatori cercano istintivamente di salvare i personaggi del gioco. Poi quando lo rigiocano nuovamente cercano di uccidere tutti. Pensiamo che la gente cercherà di trovare tutti i contenuti segreti. ”

Man of Medan, il primo episodio serie antologica The Dark Picture, sarà lanciato il 30 agosto per PS4, Xbox One e PC.

